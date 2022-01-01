Турецкие сериалы на русском смотреть онлайн

Понедельник, 10 февраля
Турецкий сериал Основание Осман 179 серия
  • AlisaDirilis
  • Субтитры Force Media

Основание Осман

179 серия
Турецкий сериал Безграничная любовь 51 серия
  • Greb&creative
  • Субтитры Greb&creative

Безграничная любовь

51 серия
Турецкий сериал Невеста 140 серия
  • Субтитры автоперевод
  •  

Невеста

140 серия
Турецкий сериал Подснежники 2 серия
  • ColdFilm
  • RuDub

Подснежники

2 серия
Турецкий сериал Гений 19 серия
  • AlisaDirilis
  • Субтитры автоперевод

Гений

19 серия
Турецкий сериал Клюквенный щербет 87 серия
  • AlisaDirilis
  • DiziDenizi

Клюквенный щербет

87 серия
Турецкий сериал Династия Шакира Паши: Чудеса и Скандалы 6 серия
  • ColdFilm
  • RuDub

Династия Шакира Паши: Чудеса и Скандалы

6 серия
Турецкий сериал Жизнь, которая нас объединяет 110 серия
  • Мыльные оперы Турции
  • Субтитры автоперевод

Жизнь, которая нас объединяет

110 серия
Турецкий сериал Я дал клятву 61 серия
  • Оригинал
  •  

Я дал клятву

61 серия
Турецкий сериал Встречи 2 серия
  • RedDiamond Studio
  • Субтитры RedDiamond Studio

Встречи

2 серия
Турецкий сериал Разведка 131 серия
  • Субтитры RedDiamond Studio
  •  

Разведка

131 серия
Турецкий сериал Долг жизни 8 серия
  • AlisaDirilis
  •  

Долг жизни

8 серия
Турецкий сериал Кума - Другая Жена 3 серия
  • Мыльные оперы Турции
  •  

Кума - Другая Жена

3 серия
Турецкий сериал Ветреный холм 177 серия
  • Мыльные оперы Турции
  • Субтитры автоперевод

Ветреный холм

177 серия
Воскресенье, 09 февраля
Турецкий сериал Кодовое имя Ласточка 43 серия
  • Субтитры автоперевод
  •  

Кодовое имя Ласточка

43 серия
Турецкий сериал Плен 499 серия
  • Мыльные оперы Турции
  • Субтитры автоперевод

Плен

499 серия
Турецкий сериал Доверенное 803 серия
  • Мыльные оперы Турции
  • Субтитры автоперевод

Доверенное

803 серия
Турецкий сериал Моя мама Анкара 9 серия
  • Субтитры DiziMania
  •  

Моя мама Анкара

9 серия
Турецкий сериал Беззащитные 10 серия
  • Субтитры DiziMania
  •  

Беззащитные

10 серия
Турецкий сериал Гора сердца 166 серия
  • Субтитры автоперевод
  •  

Гора сердца

166 серия
Суббота, 08 февраля
Турецкий сериал Однажды в Стамбуле 1 серия
  • ColdFilm
  • RuDub

Однажды в Стамбуле

1 серия
Турецкий сериал Далекий город 12 серия
  • ColdFilm
  • RuDub

Далекий город

12 серия
Турецкий сериал Зембилли 6 серия
  • DiziDenizi
  •  

Зембилли

6 серия
Турецкий сериал Не плачь, Стамбул 7 серия
  • AlisaDirilis
  • Субтитры DiziMania

Не плачь, Стамбул

7 серия
Турецкий сериал Новый день 2 серия
  • TVHub
  • AlisaDirilis

Новый день

2 серия
Пятница, 07 февраля
Турецкий сериал Чёрное сердце 19 серия
  • Voize
  •  

Чёрное сердце

19 серия
Четверг, 06 февраля
Турецкий сериал Запах сундука 44 серия
  • Субтитры RedDiamond Studio
  •  

Запах сундука

44 серия
Турецкий сериал Ночная сказка 20 серия
  • Студия Кириллица
  • RedDiamond Studio

Ночная сказка

20 серия
Среда, 05 февраля
Турецкий сериал Мехмед: Султан Завоевателей 33 серия
  • AlisaDirilis
  • ColdFilm

Мехмед: Султан Завоевателей

33 серия
Турецкий сериал Жемчужные зёрна 30 серия
  • AlisaDirilis
  •  

Жемчужные зёрна

30 серия
Вторник, 04 февраля
Турецкий сериал Завоеватель Иерусалима: Салахаддин Айюби 43 серия
  • ColdFilm
  • RuDub

Завоеватель Иерусалима: Салахаддин Айюби

43 серия
Турецкий сериал Лейла 19 серия
  • Студия Кириллица
  • Субтитры Кириллица

Лейла

19 серия
Понедельник, 03 февраля
Турецкий сериал Как будто завтра не наступит 2 серия
  • Субтитры UA aile production
  •  

Как будто завтра не наступит

2 серия

Погрузитесь в захватывающий мир турецких сериалов на ТуркПлейТВ ком

Турецкие сериалы – это настоящая визитная карточка страны, которая может показать людям по всему миру лучшее, что есть в стране: добрых людей, невероятный стиль и прекрасные виды! Для того чтобы познакомиться с чудесной культурой этого места, достаточно лишь открыть ноутбук или браузер в телефоне – и окунуться в прекрасный мир разнообразной Турции. Ознакомиться со всеми картинами можно совершенно бесплатно – достаточно зайти на сайт ТуркПлей.ТВ. Тут представлено море турк дизи практически любого жанра и сюжетов.

История турецкого кинематографа насчитывает многие годы. Если первые киноленты в Европе крутили во всяких балаганах и специальных помещениях, то в здесь он начал свой путь немного более культурно: люди впервые увидели в театрах, читальнях и даже пивных – и те были обставлены так, словно люди пришли на дорогой спектакль. Турки, а особенно власти в стране, искренне верили, что кинематограф обладает настолько огромной силой, что его изобретение может оказать на мировую историю гораздо большее влияние, чем изобретение пороха.

Именно из-за такого отношения к искусству снимать, современные картины, сделанные Турками, так западают в душу зрителей по всему миру. В отличие от мировых блокбастеров, они сохранили первозданную чувственность, трепет и любовь к кинофильмам как к искусству, а не как к простому развлечению и досугу. Это можно заметить буквально в каждом кадре: ярко, красочно, насыщенно и очень самобытно. Убедиться в этом можно, включив какую угодно серию в хорошем качестве на сайте TurkPlay.TV. Здесь можно найти каталог самых лучших картин этой замечательной страны.

Что же современный турецкий кинематограф? Если при зарождении кино в Турции в основном показывали исключительно только документальный жанр, то сейчас выбор у зрителя намного больше: можно выбрать боевик, историческую картину, или, к примеру, любимый жанр многих людей – душещипательную мелодраму. Не важно, какой жанр будет у выбранной истории, можно точно сказать: он будет хорошим, ведь пометка "Турция" уже для многих является настоящим знаком качества. Выбор людей, которые соскучились по искренности на экране, отсутствию начитанности и настоящим людям. Актером верит настолько, что даже мысли не возникнет, что это – всего лишь персонажи. Сопереживаешь их бедам, радуешься за успехи и с восторгом наблюдаешь за радостными эмоциями. А все благодаря тому, что местные актеры играют искреннее, без фальши и притворного пафоса – чем часто грешит американский кинематограф. Убедиться в этом можно, если включить и смотреть онлайн любой сериал на русском языке на сайте ТуркПлей ТВ. Сами многосерийные телефильмы на сайте ТуркПлейТВ предоставлены в хорошем качестве, а русская озвучка не вызывает никаких нареканий.

Благодаря кому вызван такой восторг от мыльных опер Турции? На самом деле – это мир безграничного множества прекрасных Теленовелл. Этот прекрасный мир обеспечивают настоящие профессионалы своего дела: режиссеры, обладающие уникальным видением, сценаристы, продумывающие душещипательные сюжеты, операторы, снимающие невероятно красивые кадры, подчеркивающие атмосферу и красоту этой страны. Но больше всех нас цепляют актеры: красивые, ухоженные, статные, превосходно играющие. Практически в каждом телесериале каждый человек из актерского состава – это настоящий бриллиант. Не зря именно турки и турчанки часто возглавляют списки самых красивых актеров и актрис всего мира. А опытные и креативные костюмеры лишь подчеркивают их красоту, создавая невероятные образы, которые хочется повторить в реальной жизни – достаточно лишь включить абсолютно любой эпизод на TurkPlay и смотреть его без рекламы.

Так чем же вас удивят турецкие производители?


  • Интересные культурные традиции и история.
  • - Не банальные сюжеты на любой вкус.
  • - Высококлассные актеры мировой величины.
  • - Постоянные новинки, 2022-2023 года особенно насыщенны хитами.
  • - Приятное и не банальное музыкальное сопровождение.
  • - Высокое качество съемки и постановки.

Не стоит долго думать и откладывать просмотр! Нужно лишь на один день забыть о делах, переживаниях и тревогах, открыть сайт и радоваться невероятным по сюжету и красоте фильмов. Атмосфера, царящая тут, заставить помнить о нем и возвращаться за другими шедеврами.

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