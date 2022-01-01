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Что же современный турецкий кинематограф? Если при зарождении кино в Турции в основном показывали исключительно только документальный жанр, то сейчас выбор у зрителя намного больше: можно выбрать боевик, историческую картину, или, к примеру, любимый жанр многих людей – душещипательную мелодраму. Не важно, какой жанр будет у выбранной истории, можно точно сказать: он будет хорошим, ведь пометка "Турция" уже для многих является настоящим знаком качества. Выбор людей, которые соскучились по искренности на экране, отсутствию начитанности и настоящим людям. Актером верит настолько, что даже мысли не возникнет, что это – всего лишь персонажи. Сопереживаешь их бедам, радуешься за успехи и с восторгом наблюдаешь за радостными эмоциями. А все благодаря тому, что местные актеры играют искреннее, без фальши и притворного пафоса – чем часто грешит американский кинематограф. Убедиться в этом можно, если включить и смотреть онлайн любой сериал на русском языке на сайте ТуркПлей ТВ. Сами многосерийные телефильмы на сайте ТуркПлейТВ предоставлены в хорошем качестве, а русская озвучка не вызывает никаких нареканий.

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- Интересные культурные традиции и история.

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